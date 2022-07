FCIN1908 / Inter, attesa per Bremer. Sanchez saluta, la formula. Le ultime su Skriniar

Le ultime sulla situazione di mercato in casa Inter: dalla trattativa per Bremer ai giocatori in uscita

Redazione1908

Giorni caldi a Milano e in casa Inter, non solo per la temperatura esterna. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, in giornata si attendono notizie in merito all'esito di una trattativa di mercato che sembrava fatta e conclusa, ma ancora non lo è. Si tratta dell'operazione per portare Bremer alla corte di Inzaghi. Lo stesso mister, dopo l'amichevole contro il Monaco, si era espresso a proposito dell'importanza di avere il giocatore del Torino in rosa. Rosa che potrebbe essere completa ed attrezzata con il difensore e una volta che Andrea Pinamonti e Alexis Sanchez (e qualche giovane, eventualmente) avranno salutato. Sempre secondo quanto appurato da FCINTER1908 per quanto riguarda il cileno si lavora ad una formula simile a quella utilizzata per congedare Arturo Vidal.

Situazione Skriniar e il non rimpianto per Dybala

Milan Skriniar intanto continua a lavorare al suo recupero dopo l'infortunio. Il difensore ha ricominciato a correre tre giorni fa e non verrà rischiato dopo il mese in cui è stato praticamente fermo. Sulla sua permanenza non ci sono grosse novità. L'ombra del Psg non si è dileguata, il corso delle cose dipenderà anche da eventuali nuove offerte irrinunciabili. Ma i tifosi sperano che il giocatore non si muova da Milano. Così anche il leggero rimpianto per Paulo Dybala alla Roma troverebbe la sua giusta dimensione. Beppe Marotta, d'altronde, era stato piuttosto chiaro nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione quando aveva lasciato intendere che l'argentino non fosse una priorità.