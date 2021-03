Orsato miglior arbitro della scorsa Serie A: “Ciò che mi gratifica di più…”

Le parole del fischietto premiato da calciatori e allenatori nel corso del Gran Gala' del calcio

Daniele Orsatoè stato premiato da allenatori e calciatori di Serie A come miglior arbitro dello scorso campionato. Il fischietto di Schio ha ricevuto il trofeo per la prima volta. Queste le parole di ringraziamento: "Ricevere un premio dai giocatori con i loro voti è la cosa che gratifica di più un arbitro. Loro sono gli unici che ci riconoscono le opinioni più importanti. Per me è una grande soddisfazione. Dedico il trofeo a mia moglie e ai miei figli, sono i fondamenti della mia vita".