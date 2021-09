Cds – Orsato, rientro soft con l’Inter: ma tanti casi. Il fallo di Colley su Lautaro…

Il quotidiano analizza la prova dell'arbitro in Sampdoria-Inter

Il giorno dopo Sampdoria-Inter, il Corriere dello Sport analizza la gara di Daniele Orsato. Dopo la famosa Inter-Juve, l'arbitro è tornato a dirigere i nerazzurri. "Non era proprio a suo agio l’arbitro di Schio. Leggera, ma non si può dire inventata (la mano sulla faccia c’è) la punizione dello 0-1: manata in faccia di Colley su Lautaro che ci mette del suo per finire a terra. Con questo metro, allora, è molto più falloso il contatto fra Çalhanoglu e Damsgaard sull’1-2 di Lautaro. Il colpo non è sulla spalla ma sulla schiena, è anche molto duro. Di sicuro non è da VAR: l’APP (l’inizio della fase d’attacco) ha tempi molto più ristretti quest’anno. Però Orsato è lì, non è difficile fischiare".