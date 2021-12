Orsi: “Ancora non ci si può fidare della Roma. Ma se battesse l’Atalanta…”

Le parole dell'ex calciatore: "Il fatto che la Roma concede troppo credo che sia una quastione di equilibri. In mezzo soffre troppo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del momento della Roma di Jose Mourinho: "Il fatto che la Roma concede troppo credo che sia una quastione di equilibri. In mezzo soffre troppo. Se la Roma batte l'Atalanta può pensare al quarto posto. Ora serve un segnale a Bergamo, devi andare con autorità e vincere. Non so se la Roma è in grado di fare questo, è una squadra della quale non ti puoi ancora fidare".