Orsi: “Inter in fuga, ma lo scudetto dipende dalla Juve. Handanovic…”

Fernando Orsi , ex portiere e ora opinionista, è intervenuto in collegamento su Radio 24 nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati' e ha parlato della lotta scudetto dopo il derby di Milano :

"Conte all'inizio tutti avanti, pressing, contropiede. Poi ha messo a posto la difesa, poi in mezzo al campo serve la qualità e si è detto vediamo come può andare Eriksen. Io spero non sia finito il campionato, ma quella dell'Inter mi sembra una fuga. Questo campionato secondo me dipende dalla Juve, vediamo stasera e poi il recupero col Napoli. Il problema è...tu ti fidi della Juve? Io NI".