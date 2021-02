Sconcerti: “È stata un’Inter europea. Lautaro va oltre il miglior Dybala. Eriksen e Perisic…”

Dalle colonne del Corriere della Sera, il giorno dopo la netta vittoria dell'Inter contro il Milan, arriva l'analisi di Mario Sconcerti

"È stata un’Inter europea dove Lautaro è diventato il migliore. In questo c’è quasi intero il miglioramento della squadra. Lautaro ha sempre segnato ma ha spesso sbagliato destinazione. Fino a otto giorni fa 8 dei suoi 10 gol erano stati sparsi su squadre medio piccole. Il lavoro vero era sempre toccato a Lukaku. Conte si lamentava, non vedeva la celebre LuLa, non c’era una coppia, c’era un piccolo elegante saprofita. Il salto di qualità di Lautaro è il salto di tutta l’Inter. Lautaro va oltre il miglior Dybala perché non ha incertezze di ruolo ed è ancora nell’età in cui l’immaginazione è sostanza. L’Inter ha una delle migliori coppie offensive del continente".