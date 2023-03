Orsi: “Siete così sicuri che i grandi club pensino a Mourinho? Io penso…”

Le parole dell'ex calciatore: "I top club hanno in mente altri progetti ed è anche per questo che lui può restare alla Roma"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi , ex calciatore, ha parlato del futuro di Jose Mourinho . Il tecnico portoghese potrebbe infatti lasciare la Roma a fine stagione e tra i club a lui accostati nelle ultime settimane è presente anche l'Inter.

"Siete così sicuri che i grandi club pensino a Mourinho? Io penso di no, che hanno in mente altri progetti ed è anche per questo che lui può restare alla Roma", le parole di Orsi.