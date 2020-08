Orsi: “In questo momento l’Inter se la giocherebbe con tutte le big d’Europa. Conte…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Fernando Orsi ha parlato della finale di Europa League tra Inter-Siviglia. “L’Inter e il Siviglia hanno ampiamente meritato questa finale e partiranno alla pari, anche se l’Inter, in queste partite, mi è sembrata molto in crescita e ora è lo specchio del suo allenatore. Con lo Shakhtar pressavano ancora al 93. L’Inter ha fatto bene a non snobbare l’Europa League e anche se non dovesse vincere il trofeo, il progetto Conte parte veramente da qui. E in questo momento i nerazzurri se la giocherebbero con tutte le big d’Europa. Conte ha finalmente dato una carica agonistica incredibile all’Inter, quello che ci aspettavamo fin dalla prima giornata di campionato. Sta facendo bene, poi a dare il risultato finale sono le qualità dei giocatori, ma lui li mette nella miglior condizione”.

(Tutti Convocati)