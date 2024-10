"Yildiz non gioca? Do un'altra chiave di lettura", ha cercato di spiegare Nando Orsi, ex assistente di Mancini quando era all'Inter

Matteo Pifferi Redattore 27 ottobre 2024 (modifica il 27 ottobre 2024 | 15:31)

Nando Orsi, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così del match tra Inter e Juventus, in programma alle 18:

"Un derby d'Italia che è sempre affascinante, ho vissuto due anni bellissimi (da assistente di Mancini in nerazzurro, ndr), c'è una grandissima attesa. Vogliamo vedere due squadre che non pensino al pareggio, nel loro potenziale hanno la possibilità di imporre il proprio gioco, l'Inter con Inzaghi la Juve con Motta che sta cercando di evolversi, queste partite sono quelle che, se vinte, ti portano davvero una convinzione incredibile per il resto della stagione"