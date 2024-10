La sua indole è nota. Capitano, trascinatore, incline al sacrificio. Lautaro Martinez con una caviglia ridotta ai minimi termini ha continuato a giocare per l'Inter quando avrebbe potuto chiedere di riposare in vista di un mondiale affrontato poi con le infiltrazioni e quasi da comparsa per via del dolore accumulato. Stavolta però ha capito che bisognava cambiare i piani stagionali e guardare le cose da una prospettiva diversa per tornare a essere il bomber implacabile che tutti conoscono.