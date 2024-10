"In questo momento comunque l’Inter è ancora giocabile", conferma Nando Orsi in vista del match tra i nerazzurri e la Roma

"Capisco Juric, uno che si sta giocando un’occasione del genere è giusto che sia positivo in un momento così. Se facesse un’intervista negativa la gente penserebbe che non ci crede neanche lui. Per me Pellegrini è il miglior giocatore della Roma tecnicamente e tatticamente. Lui sente però la sfiducia dell’ambiente perché ha sbagliato delle partite. Nella Roma titolare deve avere sempre un posto. In questo momento comunque l’Inter è ancora giocabile".