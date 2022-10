Orsi: “Inter-Roma condizionata dai portieri. Nerazzurri in crisi nera”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così di Inter-Roma di sabato sera: "Inter-Roma partita condizionata dagli errori dei portieri. La Roma ha tirato poco in porta ed ha vinto la partita, come ha fatto l'Atalanta all'Olimpico. Se questa è la Roma non va tanto lontana. Poi se hai un Dybala e uno Smalling così allora vinci. Tre punti fondamentali in uno scontro diretto, non giocando e aspettando solo l'occasione giusta. L'Inter è in crisi nera, squadra e allenatore".