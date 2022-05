Orsi: “Se Inter e Roma litigano per Mkhitaryan che ha 34 anni vuol dire che…”

Le parole dell'ex calciatore: "Se Inter e Roma litigano per Mkhitaryan che ha 34 anni vuol dire che stiamo messi male"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Henrikh Mhkitaryan, in bilico tra Inter e Roma: "In Italia non ci sono tante idee e soldi nei club. Se Inter e Roma litigano per Mkhitaryan che ha 34 anni vuol dire che stiamo messi male. Dybala, invece, sarebbe un grande colpo per chi loprende", le sue parole.