Orsi: “Inter-Roma? Nessuna può perdere, tutte e due avranno paura”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così di Inter-Roma di domani: "Inter-Roma è una partita nella quale nessuna delle due può perdere, altrimenti sarebbe un problema anche in vista delle coppe. Il momento delle due squadre non è facile, avranno tutte e due paura. Mi aspetto una partita bloccata che poi può essere aperta da un episodio. La Roma con Dybala è una squadra, senza non è la stessa. Sulla formazione della Roma credo che Mourinho penserà anche a un minimo di turnover in vista di giovedì".