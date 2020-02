Orsi: “Inter, qualcosa in difesa non funziona. Sul secondo gol forse Padelli era messo male”

Sconfitta nello scontro diretto con la Lazio per l’Inter. I nerazzurri vanno avanti con Young, ma i padroni di casa ribaltano il risultato nel secondo tempo. A Sky Calcio Club ha commentato l’ex portiere della Lazio Fernando Orsi:

“Padelli forse era un po’ alto sul gol di Milinkovic e non fa in tempo ad abbassarsi. Era una palla difficile, non ce la fa col braccio ad arrivare basso, posizione errata delle braccia. Quando vai a prendere quella palla da cui nasce il rigore la devi chiamare con una certa cattiveria. La Lazio è cinica e ha qualità tecniche e non ha l’obbligo di dover vincere lo scudetto. Ora diventa una responsabilità lo scudetto per la Lazio. Eriksen? Luis Alberto col lavoro si è adattato, con Eriksen credo che possa essere più facile. Bisogna aspettare. Handanovic nelle partite dell’Inter era sempre tra i migliori in campo, qualcosa dietro non funziona. Reazione di Godin? Piccola protesta per il cambio, non mi piacciono questi atteggiamenti”.