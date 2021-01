Orsi: “Lukaku rischia di mancare più di Ibrahimovic. Vidal? So che Conte…”

L’ex portiere Fernando Orsi, nel corso del suo intervento per TMW, si è soffermato anche su alcuni temi riguardanti l’Inter. Iniziando da Eriksen e Vidal: “Per me sono due situazioni chiare. Conte ha dimostrato che Eriksen non serve al suo modo di pensare il calcio, e quindi cercheranno di cederlo. A fine partita col Crotone, Conte in conferenza stampa ha detto che nessuno deve sentirsi titolare a priori. Siccome so che Conte scherza poco, se Sensi starà meglio per me finirà con il giocare lui”.

L’Inter può tenere questo ritmo senza Lukaku come fatto dal Milan senza Ibrahimovic?

“Pensavamo tutti crollassero, e invece no. Giocano semplice, e Pioli li ha plasmati molto bene, facendo rendere al meglio giocatori normali. Anche se Ibra manca da diverse settimane, vincono sempre. Certo, vedendo come giocano le due squadre dico che Lukaku rischia di mancare più di Ibrahimovic…”.