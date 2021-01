Inter: Lukaku, esami strumentali fatti: escluse lesioni. In attacco resta il ballottaggio

Domenica scorsa, al 75esimo minuto della gara contro il Crotone, Romelu Lukaku era stato sostituito per una contrattura al quadricipite della coscia destra. Il giocatore si è sottoposto ad esami e sono state escluse lesioni.

Anche se oggi si è sottoposto ad una seduta piuttosto leggera, potrebbe partire alla volta di Genoa per andare in panchina nella gara con la Sampdoria. Si deciderà nelle prossime ore sulla sua eventuale partenza: si vuole far recuperare big Rom al massimo per la partita contro la Roma. Alla quale seguirà quella con la Juventus e non si vogliono correre rischi.

La squadra si sta allenando e Conte lavora a soluzioni alternative, come Perisic dal primo minuto in attacco di fianco a Lautaro. Il croato sembra in vantaggio su Sanchez, ma resta il ballottaggio. A centrocampo scalpita Gagliardini che potrebbe giocare da titolare al posto di Vidal.

(Fonte: SS24)