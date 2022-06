Orsi: “Mkhitaryan a zero? Non mi straccio le vesti, la Roma ne troverà un altro”

Le parole dell'ex calciatore: "Mkhitaryan? A parametro zero, ma ha 34 anni ed io ho dubbi. La Roma ne troverà un altro"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così dell'addio di Henkrikh Mkhitarian alla Roma in direzione Inter: "Mkhitaryan? A parametro zero, ma ha 34 anni ed io ho dubbi. La Roma ne troverà un altro, non c'è da strapparsi le vesti. A Mourinho non piace Zaniolo, ha detto anche apertamente che deve andare a giocare da un’altra parte. Quando è entrato ha deluso, lui ipoteticamente è forte ma non lo ha ancora dimostrato".