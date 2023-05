Orsi: “Mourinho? Non può dire una cosa del genere, è andato un po’ oltre”

Così l'ex calciatore: "In Italia non si può dire questo. Provo amarezza per un grande allenatore che è andato un po' oltre"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha commentato così il duro sfogo di Jose Mourinho dopo Monza-Roma nei confronti dell'arbitro Chiffi: "Mourinho non può dire una cosa del genere. In Italia non si può dire questo. Provo amarezza per un grande allenatore che è andato un po' oltre", le sue parole.