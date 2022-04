Orsi: “Se non ci fosse Mourinho quello della Roma sarebbe un campionato normale”

Le parole dell'ex calciatore: "Se adesso ti giochi la partita dell'anno contro il Bodo, vuol dire che qualcosa non va"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del momento della Roma di Jose Mourinho dopo la vittoria sofferta di ieri contro la Salernitana: "Se non ci fosse Mourinho quello della Roma sarebbe un campionato normalissimo. Io mi aspettavo di più. Se adesso ti giochi la partita dell'anno contro il Bodo, vuol dire che qualcosa non va".