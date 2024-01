Orsi: “Mourinho? Gran parte del momento della Roma è colpa sua. Per me…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi , ex calciatore, ha parlato così dell'esonero di Jose Mourinho da parte della Roma: “Ci saranno difficoltà, ma la situazione non è drammatica. De Rossi giocarsela se la squadra si metterà a disposizione. La scelta dei Friedkin è giusta per queste tre partite sulla carta più semplici.

Mourinho non ha salutato la proprietà sui social, ma a fine mese deve ricordarsi che lo pagavano loro e lo hanno scelto loro. Tanti grandi sono stati esonerati, stavolta è toccato a lui. Mourinho esce come fosse senza colpe, invece gran parte di questo momento della Roma è colpa sua. Secondo me non si mettono tutti a piangere quando va via".