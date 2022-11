Orsi: “Mourinho-Karsdorp? Quanto accaduto non si può più sistemare”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così di quanto accaduto tra Jose Mourinho e Rick Karsdorp

