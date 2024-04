Osimhen? Sappiamo che certamente andrà via, bisognerà capire che calciatore arriverà per sostituirlo. Ci sono due centravanti in grande ascesa: Gimenez del Feyenoord e Gyökeres dello Sporting Lisbona. Ipotesi Lukaku o Icardi? La scelta del centravanti dipenderà anche dall’allenatore: con Conte in panchina Lukaku ha disputato la migliore stagione in carriera, Icardi non lo vedrei bene con lui. Per l’argentino andrebbe bene un allenatore come Italiano.