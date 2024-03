Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così dell'ottimo momento della Roma: “De Rossi ha trovato una squadra offesa dal tecnico precedente e con la forma fisica a pezzi. Ha dato a tutti una nuova mentalità, ma soprattutto fiducia. Li ha motivati tutti ed ha recuperato anche gli infortunati grazi al recupero mentale. Ora De Rossi si puà giudicare anche come allenatore, bravo a spaccare tutto in breve tempo. Non c'è da chiedersi cosa ha fatto De Rossi, ma cosa ha fatto Mourinho".