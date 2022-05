Orsi: “Roma? La gente chiede Dybala, ma puoi fare squadra forte con altri”

Le parole dell'ex calciatore: "Se hai Mourinho e questo pubblico è giusto che mettano giocatori in questa squadra"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del mercato della Roma dopo la vittoria della Conference League: "Se hai Mourinho e questo pubblico è giusto che mettano giocatori in questa squadra. È un dovere dopo una vittoria così. Al di là di Dybala, credo che questo verrà fatto. La gente chiede Dybala ma si può costruire una squadra forte anche con altri calciatori. Quando hai Mourinho, il primo anno è di esplorazione soprattutto per quanto riguarda la Roma che non ha le disponibilità di altre squadre. Alla Roma deve fare un certo progetto".