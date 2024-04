Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così dopo la vittoria di ieri della Roma contro il Milan: "La Roma oggi vince e gioca bene, De Rossi sta facendo un lavoro che Mourinho se l'è sognato nei tre anni. Oggi è una squadra che sa quello che fare in campo, prima sembrava una banda di scappati da casa. E non ha nemmeno Dybala e Lukaku al top, perché io da questi giocatori mi aspetto molto di più in fase realizzativa soprrattutto in partite importanti. Ora la Roma ha il 75% di possibilità di passare il turno".