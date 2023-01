Orsi: “Roma? A livello tecnico e tattico Mourinho sta deludendo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore. ha parlato così del pareggio di domenica sera tra Milan e Roma: "Pioli pensava di aver già vinto, vedrete che la prossima volta non farà gli stessi cambi. Anche questo è esperienza. La Roma però non può farsi bastare solo il carattere, altrimenti si accontenta di poco. Non si può solo andar sotto, bisogna imporsi sull'avversario. Sulla Roma di Mourinho ci arrampichiamo sugli specchi, perché a livello tecnico e tattico sta deludendo".