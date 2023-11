Orsi: “Roma? Non credo Mourinho le prepari così, la squadra è responsabile”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha commentato così la sconfitta di ieri della Roma: “Mourinho giustamente si è arrabbiato, penso che lui non prepari così le partite e vede la squadra entra in campo con un atteggiamento scarico. A volte uno se la prende con il tecnico, ma questa volta la squadra è la vera responsabile di questa sconfitta. Credo che sarà un derby da 0-0, le due squadre non devono perdere, poi c'è la sosta che potrebbe essere pericolosa per tutte e due, con le critiche addosso".