Orsi: “Roma? Non è più Lukaku-dipendente, ha ampliato il modo di giocare”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del momento della Roma: "In queste partite la Roma non è stata Lukaku-dipendente visto che ha vinto ugualmente. Vuol dire che ha ampliato il modo di giocare e fanno gol anche gli altri. In generale il problema che la Roma dipendesse da uno-due giocatori era impossibile da pensare.