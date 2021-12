Orsi: “Vecino non mi entusiasma: a volte è indispensabile, poi sparisce”

Le parole dell'ex calciatore: "Vecino? E' un centrocampista di difficile intepretazione del ruolo. Va bene per esperienza, ma non sarebbe un titolare per la Roma"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del momento della Roma di José Mourinho: "Dalla Roma mi aspettavo di più, anche se il valore della squadra è questo. Però Mourinho deve incidere di più in fatto di unti, la Roma deve stare più attaccata al treno Champions. Vecino non mi entusiasma, è un giocatore che in certi momenti diventa indispensabile, poi sparisce. E' un centrocampista di difficile intepretazione del ruolo. Va bene per esperienza, ma non sarebbe un titolare per la Roma".