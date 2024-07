"Il Psg al momento ha lo stesso problema del Napoli e deve vendere prima di acquistare. Kolo Muani è in uscita, ma sta bloccando il mercato, per questo non è stata ancora formalizzata un’offerta per Osimhen. Il Psg non intende investire i 130 milioni della clausola, ma è pronto a mettere in piedi un affare da circa 100 milioni tra parte cash e possibili contropartite. Il Napoli, al momento, vorrebbe solo monetizzare, per poi reinvestire su Lukaku e magari un altro attaccante. Ma la strada è tracciata: Psg-Osi non è più suggestione, oggi è l’unica destinazione possibile per Victor e la sua voglia di Champions".