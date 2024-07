Martinez-Sommer, cosa c’è dietro le parole di Inzaghi. La gerarchia e il piano per il futuro

Primi giorni da nuovo portiere dell'Inter ad Appiano Gentile per Josep Martinez: la gerarchia con Sommer e il piano per il futuro

Primi giorni da nuovo portiere dell'Inter ad Appiano Gentile per Josep Martinez, arrivato dal Genoa in questa finestra di mercato. Investimento da 13 milioni di euro più 2 di bonus, per un totale di 15 milioni. La gerarchia tra i pali per la stagione 2024/25 ha voluto chiarirla subito Simone Inzaghi durante la conferenza stampa di presentazione.