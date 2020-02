Napoli, Ospina: “L’Inter ha qualità, è ancora tutto aperto. Dopo la sconfitta con il Lecce…”

Intervenuto ai microfoni di RAI Sport dopo la vittoria contro l’Inter, il portiere del Napoli Ospina ha parlato così:

“Sapevamo che oggi era una partita importantissima per noi, dobbiamo fare i complimenti alla squadra, siamo stati compatti anche nei momenti difficili. Era una partita difficile dopo la sconfitta con il Lecce, ora dobbiamo andare partita per partita. Dovevamo mettere la testa giù per affrontare questa partita bene. Gattuso? Ci ha detto che dobbiamo continuare così, ora dobbiamo pensare alla partita con il Cagliari. Chi è favorita al ritorno? E’ ancora tutto aperto, sappiamo la qualità dell’Inter. Dobbiamo affrontarla come abbiamo fatto oggi. Meglio in Coppa che in campionato? Per ora è stato così, dobbiamo migliorare in campionato perché abbiamo le qualità. Cos’è cambiato rispetto a gennaio all’1-3 in campionato? Il risultato (ride, ndr). Speriamo di continuare bene in campionato, dobbiamo continuare così. Torniamo a Napoli con la vittoria. Cos’è cambiato con Gattuso? Abbiamo qualità ed esperienza, qualche volta riusciamo a fare risultato e altre volte no, mancano tre mesi alla fine del campionato e abbiamo ancora gli obiettivi. Io Titolare? C’è una grande competenza e un rapporto bello con Karnezis e Meret, sono disponibile”.