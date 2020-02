Napoli, Gattuso: “Inter forte e completa, l’abbiamo rispettata. E’ la prima volta che…”

Intervenuto ai microfoni della RAI, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha commentato così la vittoria dei suoi contro l’Inter a San Siro nella semifinale d’andata di Coppa Italia:

“Dobbiamo continuare così, oggi la squadra si è abbassata tanto ma quando giochi con una squadra forte bisogna rispettarla. Grandi complimenti ai miei ragazzi, mancano 17/18 partite. Voglio vedere sempre questo atteggiamento, sempre rispettando gli avversari. La difesa deve lavorare di reparto, voglio questo”.

LUKAKU E LAUTARO LIMITATI – “E’ una squadra forte che abbina fisicità e tecnica, lavorano molto bene sui due attaccanti. E’ una squadra completa, non è un caso che ha gli stessi punti della Juventus. Bisogna avere sempre rispetto e fare le cose per bene”.

PRIMO TEMPO – “Abbiamo fatto bene, potevamo affondare un po’ di più. Nella ripresa potevamo fare meglio, non abbiamo la continuità di battagliare per una serie di partite ma abbiamo il fraseggio. Dobbiamo avere più continuità”.

BATTUTE INTER, JUVE E LAZIO – “Noi non possiamo permetterci di sottovalutare nulla, dobbiamo lavorare da squadra, non farci saltare quando c’è un raddoppio. Non possiamo pensare di fare la fase difensiva come la facciamo ultimamente, non andiamo da nessuna parte”.

NAPOLI – “Voglio due Napoli, uno in fase di possesso e uno di non possesso. Dobbiamo cercare di soffrire il meno possibile, ogni volta che ci saltano ed entrano nella nostra metà campo c’è il rischio di prendere gol ed è la prima volta che mi capita. Sorriso? No, non abbiamo ancora fatto nulla”.