Inter, ottimismo sulle condizioni di Sanchez: si tenta il recupero per la Juventus

Nessuna distorsione alla caviglia per l'attaccante cileno, uscito nel corso del primo tempo della sfida contro la Roma

Non destano preoccupazione le condizioni fisiche di Alexis Sanchez , uscito nel corso del primo tempodella sfida contro la Roma: l'attaccante cileno dell'Inter ha riportato solamente una forte contusione. Nessuna distorsione, tanto che, secondo Tuttosport, potrebbe recuperare già per la sfida di sabato sera contro la Juventus:

"C'è una piccola speranza di recuperare pure Alexis Sanchez: non si sono resi necessari esami strumentali per il trauma distorsivo alla caviglia sinistra che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca in chiusura di primo tempo con la Roma così ieri il cileno ha potuto iniziare le terapie trattandosi di una forte contusione. Lo staff medico e tecnico stanno monitorando la situazione per capire se Sanchez sarà convocabile per Torino dove comunque la “Lu-La” tornerà titolare dopo l'alternanza nelle gare con Samp e Roma".