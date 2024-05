Dopo la finale persa dalla viola il Torino resterà fuori dalle competizioni europee e la viola tornerà anche il prossimo anno in Conference. Cinque le italiane in Champions

Dopo la sconfitta della Fiorentina nella finale di Conference League contro l'Olympiacos saranno otto le squadre italiane nelle competizioni europee della prossima stagione. Dall'Inter, che ha vinto il campionato di Serie A, fino alla Fiorentina, che è ottava ed è ammessa - in virtù del posto in classifica di Serie A ancora alla Conference il prossimo anno - resterà invece fuori il Torino che sarebbe entrato in Conference qualora la viola avesse vinto la finale (e sarebbe andata di diritto in EL).