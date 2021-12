Owen: “Liverpool favorito. Non faranno i capricci per aver pescato l’Inter”

Dopo il sorteggio degli ottavi di Champions, l'ex attaccante dei Reds ha detto la sua sulla sfida europea con l'Inter

“Penso che il Liverpool sia ancora chiaramente favorito. Per quanto saranno rimasti leggermente delusi dal sorteggio, non credo faranno i capricci come i bambini per aver pescato l'Inter perché dovrebbero passare il turno".