Oyarzabal: “Poco da dire sull’Inter: se non è la miglior squadra d’Europa ora…”

Oyarzabal a Prime ha parlato anche di Kubo: "Tutti hanno visto cosa fa in campo, abbiamo la fortuna di averlo con noi"

Mikel Oyarzabal , attaccante e capitano della Real Sociedad, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video in vista della sfida contro l'Inter:

"Penso ci sia davvero poco da dire sull'Inter e sul suo livello. Tutto il mondo lo conosce, è un top club. In questo momento, poi, hanno uno stato di forma tale per cui che se non è la miglior squadra d'Europa comunque è tra le migliori"