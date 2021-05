Padelli saluta l’Inter, ma rimane in Serie A. Accordo definito con l’Udinese

Il portiere dell'Inter non rinnoverà il suo contratto, ma firmerà per la prossima stagione con il club friulano

Daniele Padelli lascerà l'Inter alla fine di questa stagione. Il portiere ha il contratto in scadenza con il club nerazzurro e non rinnoverà, per questo si sta guardando in giro e potrebbe avere già trovato la sua prossima destinazione.

Secondo Tmw, Padelli saluterà l'Inter per vestire la maglia dell'Udinese. "L'intesa con la formazione friulana è sulla base di un contratto di due stagioni, il club di Pozzo lo prenderà come dodicesimo. Di Juan Musso? Difficile, viste le grandi richieste per l'argentino, su tutte quelle della Roma. Però Padelli all'Udinese è di fatto una trattativa praticamente in porto: uscirà Simone Scuffet che ha molte richieste in cadetteria".