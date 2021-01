Padovan: “L’Inter ha l’allenatore migliore del campionato. E la rinascita di Vidal non è un episodio”

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a Sky Sport del momento dell’Inter dopo la vittoria sulla Juve e del tecnico dei nerazzurri Antonio Conte:

“L’Inter è quella che ha la rosa migliore del campionato e l’allenatore migliore del campionato, anche se non è sempre il massimo dal punto di vista del carattere. Secondo me Conte, quando non ha impegni di coppe, è l’allenatore ideale per vincere gli scudetti. L’Inter ha quasi sempre la possibilità di fare gol, ha una bocca da fuoco terrificante. E i gol dei centrocampisti sono un arricchimento. Io credo che la rinascita di Vidal non sia un episodio e i gol di centrocampisti e difensori sono un’alternativa importante”.