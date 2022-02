Padovan: “Inter, centrocampisti in giù. Nel derby si andrà ai supplementari”

Il giornalista ha parlato del momento dell'Inter e delle difficoltà che sta incontrando Inzaghi sulla sua strada

"Credo che nel derby di ritorno si andrà ai supplementari, Inter e Milan sono due squadre che stanno male". Questa la previsione di Giancarlo Padovan rispetto alle due semifinali di Coppa Italia. "Il gol è poco ma anche tanto. Se occasionale poteva essere quello di D'Ambrosio, è poco. Ma se deve essere la finalizzazione di un gioco allora è tanto. Inzaghi dice che non è un fatto fisico ma mentale e dice 'dobbiamo fare meglio', come se ci dovesse allenare meglio", ha continuato il giornalista.

"Le punte devono trovare freschezza sotto porta, mira e il centrocampo in questo momento è giù, Barella è giù, gli stessi Brozovic e Calhanoglu. La rosa dell'Inter era qualitativa, aveva fatto bene. Vendendo e autofinanziandosi il mercato aveva fatto bene e parlavamo di rosa migliore insieme a quella del Napoli. Forse serve fare qualche scelta di turn over in più tra chi va in campo dal primo minuto", ha concluso.