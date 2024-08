Padovan: “Due accuse fatte all’Inter: non vere. Ma deve stare attenta per due ragioni”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così dell’Inter in vista del Lecce

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così dell’Inter in vista del Lecce. “L’Inter deve stare attenta. Ci sono due accuse dopo la prima partita: la pancia piena dopo lo scudetto una e la seconda è la presunzione vista la superiorità. Credo non sia vera né una né l’altra, sono errori dettati dalla superficialità, questo sì. Ma sono legati a delle contingenze, sappiamo che i dettagli fanno la differenza.