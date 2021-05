Inter, Padovan: “Conte? Sono prudente. Se andasse via sarebbe il segno che…”

Le parole del giornalista: "Conte se ne andasse lascerebbe una piazza scontenta perché sarebbe il segno che il ciclo non può aprirsi"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter, soffermandosi sul futuro di Antonio Conte: "Non so se Conte ci sarà, io sono prudente perché lui finora non ha detto sì al programma taglio stipendi. Non so cosa dirà, mi astengo. Ma se ci sarà, come spero per l'Inter e per il campionato, Inter-Roma del prossimo anno sarà una grande partita. Lui è arrivato davanti a Mourinho in Premier League e al secondo anno gli ha fatto perdere la sua unica finale in FA Cup. Mourinho deve recuperare su Conte, mi aspetto tanto agonismo dialettico. Mourinho se n'è andato lasciando i tifosi felici, se Conte se ne andasse lascerebbe una piazza scontenta perché sarebbe il segno che il ciclo non può aprirsi o che bisogna ricominciare".