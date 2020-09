E’ stato Danilo D’Ambrosio a segnare il gol del 4-3 in Inter-Fiorentina di ieri sera. Giancarlo Padovan lo ha elogiato negli studi di Sky Sport: “E’ stato fenomenale. Tutti gli anni non deve giocare, ma un posto lo trova sempre in campo e nel tabellino. Spesso i tre punti arrivano da lui”.