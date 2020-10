Padovan: “Eriksen e Sanchez titolari? Scelte che mi sorprendono. Mi domando se Conte…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha commentato così l’indiscrezione di una possibile titolarità di Christian Eriksen e Alexis Sanchez stasera in Champions League: “Sono due scelte che mi sorprendono: va bene l’alternanza, ma io avrei cominciato con la squadra che più mi dà affidabilità, ma evidentemente è questa quella che ne dà più ad Antonio. Io Lautaro lo preferisco a Sanchez. Eriksen? Ne sono un grande estimatore, mi domando se Conte ci creda quanto ci credano gli estimatori: io ho la sensazione di no. Gli dà una grande chance, è una partita in cui può lasciare il segno: non chiediamoglieli di risolverla, deve giocarla come sa”.