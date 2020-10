Inter, la mossa a sorpresa di Conte. SM: “Non solo Eriksen, stasera Sanchez al posto di…”

Con il derby di sabato sera è iniziato un miniciclo molto faticoso per l’Inter. I nerazzurri si troveranno infatti ad affrontare sei gare in meno di un mese tra campionato e Champions League. Saranno dunque necessarie rotazioni per far sì che tutti gli elementi a disposizione di Antonio Conte possano dare il proprio contributo. Stasera contro il Borussia Monchengladbach potrebbe quindi toccare dal primo minuto a Christian Eriksen, entrato nel finale del derby. Ma potrebbe esserci un’altra novità: “Non solo Eriksen.. anche Sanchez al posto di Lautaro per stasera“, scrive Marco Barzaghi su Twitter.