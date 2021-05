Padovan: “Conte? Sicuro non gradisce situazione. Ma è possibile che resti all’Inter”

Il giornalista si è soffermato sul momento dei nerazzurri e sulla riflessione che l'allenatore potrebbe fare sul suo futuro

Eva A. Provenzano

Contevia dall'Inter a fine stagione se ha dubbi sulla prossima stagione? A Skysport hanno parlato proprio di questo sottolineando che il tecnico nerazzurro, qualora non fosse convinto della politica di contenimento dei costi portata avanti dal club potrebbe non accettare di rimanere anche nella prossima stagione. Una riflessione sull'allenatore è stata fatta da Giancarlo Padovan. «C'è la possibilità che lasci, non so quanto in percentuale. Di sicuro non ha gradito e non gradirà la proposta di decurtazione dello stipendio. Questo lo dico con certezza, poi può anche accettare ma non la gradisce, poco ma sicuro. Soprattutto dopo aver raggiunto un obiettivo importante. Che all'Inter non raggiungevano da un po'».

«Se decidesse di andare via bisognerebbe capire dove andare. Anche perché era in Inghilterra e ha cercato di tornare in Italia. Anche per questioni familiari resterebbe volentieri qua. Una società che lo prende deve mettere mano al portafoglio, non è un'operazione che si fa con disinvoltura, soprattutto in questo periodo. Per questo penso che lui abbia ancora possibilità di rimanere all'Inter, come penso che non gradisca la situazione che non gradisca la mancata la possibilità di ampliare la rosa e renderla più forte. Ci sta pensando. Se non sarà più l'allenatore dell'Inter me lo immagino lì fermo, come è successo quando ha lasciato il Chelsea piuttosto che su un'altra panchina», ha aggiunto il giornalista.

-La formazione con la Roma?

È fatta in funzione di far giocare i migliori con la Juventus. Per i bianconeri sarà difficile affrontare l'Inter scudettata soprattutto dopo quanto successo in Coppa Italia con Agnelli e gli insulti che ci sono stati. Credo che quella sia la gara nodo e i nerazzurri andranno a giocare con la Roma con un significativo turn over.

(Fonte: SS24)