Centrocampo Inter, Vidal e Vecino partono: “Ma un top ha già detto di voler restare”

Una volta dissipate le nubi sul futuro societario, l'Inter si affaccerà sul mercato con l'obiettivo, per quanto possibile, di rinforzarsi

Marco Macca

Una volta dissipate le nubi sul futuro societario (e, con esso, anche quello dei dirigenti, di Conte e di molti big della squadra), l'Inter si affaccerà sul mercato, con l'obiettivo, per quanto possibile, di rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore. Uno dei reparti su cui Marotta metterà mano sarà certamente il centrocampo. Su questo fronte, due partenze sono già certe: Vidal e Vecino, per motivi diversi, infatti, faranno le valigie e lasceranno la Pinetina, per continuare la propria carriera altrove. Il cileno è nel mirino del Marsiglia, Vecino è in cerca di sistemazione. Ma c'è anche chi vuole restare.

Per esempio, Ivan Perisic e, soprattutto Marcelo Brozovic. Il primo è convinto, dopo aver trovato continuità e stabilità nel nuovo ruolo di esterno sinistro nel 3-5-2 di Conte, di potersi riconfermare a Milano. Nel suo caso, però, il pesante ingaggio (più di 4 milioni netti) dovrà subire una spalmatura. Brozovic, invece, è un vero pilastro di Conte, che non vorrebbe assolutamente rinunciare a lui. Marcelo ha un contratto in scadenza nel 2022 e ha già fatto sapere di voler rinnovare:

"Il padre Ivan, che di recente ha presto il posto dello storico agente Miroslav Bicanic, con alcuni avvocati di fiducia si occuperà dell'eventuale rinnovo una volta terminata la stagione. Previsto un viaggio a Milano per incontrare la dirigenza, alla quale chiedere un ritocco rispetto agli attuali 3,5 milioni. Sensazioni? Il periodo storico non è certamente favorevole in ottica aumenti, tuttavia Conte non vorrebbe mai rinunciare a Marcelo. E Marcelo, dopo i rumors del passato, da tempo è felice a Milano e vorrebbe continuare", si legge su Gazzetta.it.

(Fonte: gazzetta.it - Leggi l'articolo completo su G+)