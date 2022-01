Padovan: “Dybala per me andrà via, in Italia c’è l’Inter. L’avrà consolato la chiamata di…”

A parlare della situazione relativa al futuro di Paulo Dybala è intervenuto, a Sky Sport 24, anche il giornalista Giancarlo Padovan

"Sono molto scettico sul fatto che la vicenda tra Dybala e la Juventus si concluderà bene. Intanto perché febbraio è molto tardi, fra 13 giorni potrà firmare a zero per chi vuole. Sarà stato consolato dall'affetto dei compagni ed eventualmente da qualche chiamata di qualche dirigente che gli avrà detto: 'Vieni da noi'. Arrivabene, che credo sia un uomo di mondo, insiste, ma secondo me febbraio è tardi, marzo è tardissimo. Il rischio che Dybala e altri giocatori in scadenza vadano via è alto. In Italia c'è l'Inter: Dybala sa del suo valore, le cifre che chiede sono alte, ma la Juventus ha commesso una leggerezza, essendosi prima accordata per quello stipendio salvo poi essere tornata indietro".