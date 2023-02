Padovan: “Giusto lodare Lukaku, ma un altro giocatore è stato determinante col Porto”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così della vittoria dell’Inter contro il Porto

“Tutti hanno giustamente lodato Lukaku, io per primo, ma Onana è stato davvero determinante con quella doppia parata sullo 0-0. Il Porto è una squadra complicata da affrontare, fa la sua partita e può essere molto fastidiosa. C’è anche una questione ambientale ora in Portogallo, ci vogliono nervi saldi e servirà una grande partita, non necessariamente difensiva”, le sue parole.